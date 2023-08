Offiziell! Werder Bremen verliert Eigengewächs an Zweitligisten

Fußball-Bundesligist Werder Bremen verliert sein Eigengewächs Ilia Gruev. Der 23 Jahre alte bulgarische Nationalspieler wechselt in die zweitklassige englische Championship zu Leeds United und erhält dort einen Vierjahresvertrag bis 2027. Das gaben die Klubs am Donnerstag bekannt.

„Ilia hat bei uns in den letzten Jahren eine sehr gute Entwicklung genommen. Er wurde in unserem Leistungszentrum ausgebildet, hat den Sprung in die Profimannschaft geschafft und wurde bei uns A-Nationalspieler“, sagte Werders Leiter Profifußball Clemens Fritz über den defensiven Mittelfeldspieler: „Er möchte seine weitere Entwicklung nun bei einem anderen Klub fortsetzen.“