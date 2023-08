Wie Kane Feuer und Flamme für den FC Bayern wurde - und was ihn an Tuchel besonders beeindruckt

Schon nach dem 1. Bundesliga-Spieltag deutet alles darauf hin: Der FC Bayern hat mit Stürmerstar Harry Kane einen absoluten Volltreffer gelandet. Beim souveränen 4:0-Sieg bei Werder Bremen feierte der englische Nationalstürmer ein Traumdebüt , bereitete die frühe Führung durch Leroy Sané vor, ehe der 30-Jährige selbst das zweite Tor erzielte. Gegen den FC Augsburg will er am Sonntag ( ab 17.30 Uhr im LIVETICKER ) nachlegen.

„Herr Rummenigge erzählte mir davon, wie der Klub geführt wird, wie groß die Bedeutung der Fans ist“, sagte Kane bei der Bild am Sonntag . „Dass der Verein wie eine Familie sei: Im Klub kennt fast jeder jeden. Die Fans kommen ganz nah an uns Spieler ran.“

Kane imponiert den Bayern

Mächtig imponiert zeigten sich die Bayern-Verantwortlichen frühzeitig vom Detail-Wissen ihres neuen Topstars, der den Deutschen Meister bereits vorweg in- und auswendig kannte.

„Ich habe Bayern immer in der Champions League verfolgt, auch Spiele der Bundesliga“, betonte Kane. „Als Profi sehe ich einfach gerne Spiele der besten Mannschaften, also auch von Bayern.“

Von entscheidender Bedeutung waren auch zahlreiche Gespräche mit Bayern-Trainer Thomas Tuchel. „Er hat mir gesagt, welches System er spielen möchte, was sich aufgrund der Spielertypen anbietet und Sinn macht. Ich habe mich vor dem Wechsel intensiv mit dem FC Bayern beschäftigt.“

Tuchel habe ihm „auch genau aufgezeigt, wo er mich sieht, meine Positionierung. Ich möchte meine Kollegen verstehen: was sie auszeichnet, was sie antreibt. Dabei lerne ich gerade täglich. Ich hoffe, dass diese Verbindung in den nächsten Monaten richtig stark wird.“