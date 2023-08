Wolfsburg-Profi Baku hat Kinder-Projekt im Kongo gestartet

Zusammen mit der internationalen Kinderhilfsorganisation World Vision hat Fußball-Nationalspieler Ridle Baku in der Demokratischen Republik Kongo das Projekt „Improved After“ gestartet. Die Aktion in der Heimat der Eltern des Fußballprofis hat zum Ziel, stark benachteiligte Mädchen und Jungen in der Region Beni zu stärken.