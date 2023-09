1. FC Köln verbucht deutlichen Gewinn

Köln verbessert Geschäftszahlen in allen Bereichen

"Die Geschäftszahlen haben sich in allen Bereichen deutlich verbessert. Wir haben wieder eine Lizenz ohne Auflagen erhalten. Der Ausblick in die Zukunft fällt ebenfalls positiv aus", sagte Türoff, warnte aber vor 1199 Mitgliedern in der Lanxess-Arena: "Wir müssen den Weg der Gesundung weitergehen, denn wir sind noch nicht durch."

„Wir brauchen Punkte. Wir müssen unseren Weg weitergehen und wissen, in was für einer Situation wir sind“, sagte Trainer Steffen Baumgart: „Am Samstag gegen Stuttgart gibt‘s die nächste Chance. Die Mannschaft zeigt, dass sie will. Wir sind immer noch in der Lage, eine erfolgreiche Saison zu spielen.“