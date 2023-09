Alonso vor Topspiel in München: "Habe ein gutes Gefühl"

Xabi Alonso vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen freut sich auf das anstehende Duell mit seinem Ex-Klub Bayern München. „Wenn alles passt bei uns, haben wir eine Chance. Ich habe ein gutes Gefühl“, sagte der 41 Jahre alte Trainer vor dem Topspiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN). Die Werkself reist als Tabellenführer an, hat ebenso wie der Rekordmeister die ersten drei Saisonspiele gewonnen.

"Die Tabelle ist nicht wichtig, nach drei Spielen sagt das nichts. Neun Punkte, das ist wichtig", sagte Alonso, der von 2014 bis 2017 bei den Bayern spielte. "Es wird sehr speziell. Ich hatte eine schöne Zeit in München, es war eine große Ehre für mich."

Trotz des starken Saisonstarts schraubte Alonso die Titelambitionen von Bayer nach unten: "Es ist zu früh in der Saison, aber es ist die beste Mannschaft der Liga, sie sind der klare Titelfavorit." Es sei "schwierig, gegen die Dominanz der Bayern zu kämpfen." Aber in einem Spiel könne "alles passieren."

Verzichten muss Alonso am Freitag nur auf die verletzten Arthur und Noah Mbamba, „alle anderen sind dabei.“ Auch Sturmtank Victor Boniface ist nach seinem Debüt in der nigerianischen Nationalmannschaft zurück. „Er ist ein super Spieler und super Typ. Er ist ein Stürmer, aber er spielt nicht nur für sich. Er hilft der Mannschaft“, so Alonso.