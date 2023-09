Bayern-Fan rechnet mit Oliver Kahn ab: "Abkassieren auf dem Rücken der Menschenrechte!"

Auf den Fotos, die ihn in Gesellschaft von Cristiano Ronaldo und Neymar zeigen, erscheint Oliver Kahn beinahe wie ein begeisterter Fan. Die einstige Torwartlegende gibt ein freudiges Daumen-hoch-Zeichen und strahlt zufrieden in die Kamera.

Der 54-Jährige hat mit seinem Aufenthalt in Saudi-Arabien bei zahlreichen FC-Bayern-Fans für Aufsehen gesorgt - und bei einigen sogar für Empörung.

Das liegt daran, dass der frühere Vorstandsvorsitzende des FC Bayern nicht nur Fotos mit den beiden weltberühmten Fußballstars machte, sondern auch als Unterstützer eines saudi-arabischen Tourismusprojekts in Erscheinung trat.

Kahn schwärmt von Luxus-Ressort

„Ich denke, es ist wirklich großartig, wirklich großartig, Via Riyadh zu besuchen“, schwärmte Kahn in einem auf Instagram veröffentlichten Video. Er könne den Besuch in dem Luxus-Ressort nur empfehlen: „Nehmt euch Zeit, und ja, entspannt euch. Kommt hier rüber und besucht diesen wundervollen Ort.“