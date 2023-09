Bayern-Schock vor Pokal-Auftakt: Nach de Ligt fällt zweiter Abwehr-Star aus!

Der FC Bayern muss beim Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen Preußen Münster nicht nur auf Matthijs de Ligt verzichten . Mit Minjae Kim fällt nach Informationen von SPORT1 auch noch ein zweiter Verteidiger für die Partie am Dienstagabend (20.45 Uhr) aus.

De Ligt hatte beim 7:0 gegen den VfL Bochum in der Bundesliga einen Schlag aufs Knie bekommen, Kim war ebenfalls angeschlagen. Und auch Dayot Upamecano, dritter gestandener Innenverteidiger im Bayern-Kader, habe „ein bisschen latente Beschwerden“, wie Tuchel auf einer Pressekonferenz am Montag verraten hatte.

Macht Tuchel jetzt Kimmich zum Verteidiger?

Ob der zuletzt ebenfalls angeschlagene Youngster Tarek Buchmann einspringen könnte, ist offen. Laut Bild stand er beim Training am Montag nicht auf dem Platz. Der 18-Jährige hatte den Saisonstart wegen einer Oberschenkelverletzung verpasst.

Mit dabei war beim Abschlusstraining dafür Luca Denk aus der zweiten Mannschaft. Der 20-Jährige kam in der laufenden Saison bisher in der Regionalliga achtmal zum Einsatz.

Der vielseitig einsetzbare Laimer könnte nun auch in die Innenverteidigung rutschen, sollte Not am Mann sein. Tuchel, der nach Ablauf der Transferperiode die fehlende Tiefe im Kader bemängelt hatte, könnte zudem eine Umstellung auf eine Dreierkette vornehmen.