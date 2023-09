Boniface on fire! Leverkusen kontert Bayern-Spektakel

Victor Boniface (9.) brachte die Mannschaft von Erfolgscoach Xabi Alonso früh in Führung und besiegelte per Foulelfmeter (74.) seinen Doppelpack. Den Treffer zum 2:1 erzielte Nationalspieler Jonas Hofmann (63.). Für den 4:1-Endstand sorgte Amine Adli (82.).

Den heutigen Doppelpack mit eingerechnet, hat Boniface in drei seiner ersten fünf Bundesliga-Spiele, mindestens einen Doppelpack erzielt. Das gelang zuvor nur Erling Haaland (2020) und Jan Mattsson (1976).

Ein bärenstarker Exequiel Palacios lieferte zwei Assists, der Argentinier wurde in Mitte der zweiten Halbzeit gelb-rot-gefährdet ausgewechselt, für ihn kam Robert Andrich in die Partie.

Für die Tabellenführung reichte der Sieg, nach dem Schützenfest des FC Bayern München gegen den VfL Bochum, jedoch nicht - die Leverkusener finden sich vorerst auf dem zweiten Tabellenplatz ein. Alonso war nach dem Spiel zufrieden, „es war eine gute Leistung - es war nicht einfach.“ Auch er kam auch die schwache Chancenverwertung zu sprechen: „Wir hatten genug Chancen, wir hätten früher das 2:0 machen müssen, aber am Ende war es eine gute Leistung und wir haben verdient gewonnen.“

Bayer Leverkusen kann auch Arbeitssieg, eine Woche nach dem 2:2 in München feierten die Leverkusener einen historischen Saisonstart: Nur in der Saison 1986/87 und 2009/10 hatte Bayer ebenfalls vier Siege und ein Remis nach den ersten fünf Spieltagen.

Alonso vertraute nach der Mega-Rotation beim 4:0 zum Europa-League-Auftakt gegen BK Häcken am Donnerstag wieder seiner Bundesliga-Stammelf, Rekordtrainer Frank Schmidt brachte im Vergleich zum historischen ersten Bundesliga-Sieg gegen Bremen (4:2) Nikola Dovedan statt Marvin Pieringer.

„Es darf kein Frust entstehen, wenn mal etwas nicht funktioniert. Leverkusen hat eine komplette Bandbreite, was den modernen Fußball betrifft“, sagte Schmidt, neuerdings dienstältester Coach der Bundesliga-Historie, vor dem Anpfiff bei DAZN. Sein Team müsse „mutig“ und „schnell nach vorne“ spielen.

Doch das tat in der Anfangsphase wie zu erwarten nur das Team der Stunde. Immer wieder im Mittelpunkt: Sturmtank Boniface. Der nigerianische Nationalspieler vergab in den ersten sechs Minuten zunächst drei gute Gelegenheiten, setzte sich dann aber nach Zuspiel von Exequiel Palacios mit seinem wuchtigen Körper am Sechszehner gegen Tim Siersleben durch und musste nur noch einschieben.