Bundesliga: 1. FC Heidenheim 1846 – SV Werder Bremen, 4:2 (2:0)

Tim Kleindienst verwandelte vor 15.000 Zuschauern einen Elfmeter nach fünf Minuten eiskalt zur 1:0-Führung für Heidenheim. Bevor es in die Pause ging, hatte Eren Dinkçi mit dem linken Fuß das 2:0 für die Heimmannschaft parat (44.). Mit der Führung für den 1. FC Heidenheim 1846 ging es in die Halbzeitpause. Werder kehrte stark verändert aus der Kabine zurück. Statt Anthony Jung, Dawid Kownacki und Marco Friedl standen jetzt Olivier Deman, Marvin Ducksch und Miloš Veljković auf dem Platz. Ducksch ließ sich in der 49. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:2 für den Gast. In der 64. Minute gelang Bremen, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Mitchell Weiser. Durch einen Rechtsschuss von Dinkçi gelang Heidenheim das Führungstor. Wenig später kamen Adrian Beck und Denis Thomalla per Doppelwechsel für Norman Theuerkauf und Marvin Pieringer auf Seiten des 1. FC Heidenheim 1846 ins Match (73.). Mit dem rechten Fuß besorgte Jan-Niklas Beste in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für Heidenheim (76.). Als der Unparteiische Patrick Ittrich die Partie abpfiff, reklamierte der 1. FC Heidenheim 1846 schließlich einen 4:2-Heimsieg für sich.