Bundesliga: 1. FC Köln – TSG 1899 Hoffenheim (Samstag, 15:30 Uhr)

Die TSG 1899 Hoffenheim will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge beim 1. FC Köln punkten. Das letzte Ligaspiel endete für den FC mit einem Teilerfolg. 1:1 hieß es am Ende gegen Eintracht Frankfurt. Die TSG gewann das letzte Spiel und hat nun sechs Punkte auf dem Konto.