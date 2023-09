Bundesliga: 1. FC Köln – VfB Stuttgart, 0:2 (0:0)

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Deniz Undav, der von der Bank für Atakan Karazor kam, sollte für neue Impulse bei Stuttgart sorgen (62.). Undav brachte den FC per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 68. und 88. Minute vollstreckte. Gleich drei Wechsel nahm der VfB Stuttgart in der 86. Minute vor. Enzo Millot, Pascal Stenzel und Chris Führich verließen das Feld für Lilian Egloff, Maximilian Mittelstädt und Dan-Axel Zagadou. Zum Schluss feierte der VfB einen dreifachen Punktgewinn gegen Köln.