Bundesliga: 1. FC Union Berlin – RB Leipzig, 0:3 (0:0)

Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. Per Rechtsschuss traf Xavi Simons vor 22.012 Zuschauern zum 1:0 für RB. Unfreiwillig frühen Feierabend machte Kevin Volland von Union, der in der 64. Minute mit Rot vom Platz geschickt wurde. Wenig später kamen Janik Haberer und Christopher Trimmel per Doppelwechsel für Aïssa Laïdouni und Josip Juranović auf Seiten des Gastgebers ins Match (71.). Benjamin Šeško, der von der Bank für Yussuf Poulsen kam, sollte für neue Impulse bei Leipzig sorgen (75.). Šeško beseitigte mit seinen Toren (85./87.) die letzten Zweifel am Sieg des Gasts. Mit dem Ende der Spielzeit strich RB Leipzig gegen den 1. FC Union Berlin die volle Ausbeute ein.