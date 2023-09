Bundesliga: 1. FC Union Berlin – TSG 1899 Hoffenheim, 0:2 (0:2)

Der verwandelte Strafstoß von Andrej Kramarić brachte die Gäste vor 20.000 Zuschauern nach 22 Minuten mit 1:0 in Führung. Maximilian Beier versenkte die Kugel mit dem linken Fuß zum 2:0 für die TSG 1899 Hoffenheim (38.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Beim 1. FC Union Berlin kam zu Beginn der zweiten Hälfte David Fofana für Brenden Aaronson in die Partie. In der 55. Minute stellte die TSG personell um: Per Doppelwechsel kamen Ihlas Bebou und Mërgim Berisha auf den Platz und ersetzten Wout Weghorst und Beier. Der Halbzeitstand von 2:0 war letztlich auch das Endergebnis. Damit hatte sich Hoffenheim bereits vor dem Pausenpfiff auf die Siegerstraße gebracht.