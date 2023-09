Aufatmen beim FC Bayern: Kim, Müller, Upamecano bereit für Leipzig

Gute Nachrichten für den FC Bayern! Die Bayern-Stars Dayot Upamecano, Minjae Kim und Thomas Müller sind vor dem Bundesliga-Topspiel bei RB Leipzig ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Das Trio hatte im DFB-Pokal am Dienstag beim 4:0-Sieg in Münster noch im Kader des deutschen Rekordmeisters gefehlt.

De Ligt „frühestens für Kopenhagen“ bereit

Mit de Ligt rechne Tuchel „frühestens für Kopenhagen, spätestens in Freiburg.“ Die Bayern treffen am 3. Oktober im Rahmen der Champions League auf Kopenhagen und fünf Tage später in der Bundesliga auf den SC Freiburg.