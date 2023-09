Bundesliga: Borussia Dortmund – 1. FC Heidenheim 1846, 2:2 (2:0)

Kaum hatte die Partie begonnen, brachte Julian Brandt Dortmund vor 81.365 Zuschauern mit 1:0 in Führung. Emre Can verwandelte in der 15. Minute einen Elfmeter und baute den Vorsprung des Gastgebers auf 2:0 aus. Mit der Führung für Borussia Dortmund ging es in die Halbzeitpause. Mit einem Wechsel – Marvin Pieringer kam für Denis Thomalla – startete der 1. FC Heidenheim 1846 in Durchgang zwei. Mit einem Rechtsschuss von Eren Dinkçi kamen die Gäste noch einmal ran (61.). Tim Kleindienst sicherte Heidenheim nach 82 Minuten den Ausgleich durch einen Elfmeter. Letzten Endes wurde in der Begegnung des BVB mit dem 1. FC Heidenheim 1846 kein Sieger gefunden.