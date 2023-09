Bundesliga: Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg (Samstag, 15:30 Uhr)

Am Samstag trifft der BVB auf Wolfsburg. Letzte Woche siegte Borussia Dortmund gegen den Sport-Club Freiburg mit 4:2. Damit liegt Dortmund mit acht Punkten jetzt im Tabellenmittelfeld. Am Samstag wies der VfL Wolfsburg den 1. FC Union Berlin mit 2:1 in die Schranken.