BVB patzt nach VAR-Chaos bei Füllkrug-Debüt -Brandt & Terzic in Wut

Die Krise ist unverkennbar - und die Nerven sind bereits mächtig strapaziert: Die Profis von Borussia Dortmund ließen sich mit hängenden Köpfen von der riesigen Südtribüne auspfeifen, Trainer Edin Terzic saß allein auf der Trainerbank und starrte ins Leere - schon am dritten Spieltag erinnert die Stimmung beim BVB an traurige Tage aus der vergangenen Saison.

Gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim musste sich der Vizemeister unter kuriosen Umständen am Freitagabend sensationell mit einem 2:2 (2:0) begnügen.

„Wir haben uns in der zweiten Halbzeit zum großen Teil selbst geschlagen“, sagte Julian Brandt bei DAZN , nach der Pause gab Dortmund eine Zwei-Tore-Führung her: „Wir kriegen zwei Tore, bei denen wir eigentlich sicher den Ball haben. Wir müssen schleunigst lernen, den Ball zu beschützen, solche Tore brechen uns das Genick.“

Brandt in Rage: Muss sich an Kopf fassen“

Einmal erst in Rage fügte Brandt an: „Wir machen wilde, wilde Fehler. Dann kommt es zum 2:2. Da muss man sich schon an den Kopf fassen.“