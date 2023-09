Bundesliga: Darum trauern die Bayern-Fans

Die Anhänger zogen ein großes Banner mit der Zeichnung einer Person hoch. Dazu gab es zwei Spruchbänder, auf denen stand: „Ein Münchener im Himmel ist nie allein. Ruhe in Frieden, Lewy.“ Zudem wurde eine Pyrofackel gezündet.

Der Club Nr. 12 und die Gruppen der Südkurve München trauern um „Lewy“, einen aktiven Fan des FC Bayern, der „jahrelang federführend an der Entwicklung und Durchführung für Choreografien des Club Nr. 12 / der Südkurve München beteiligt“ war. Dies gab der Fanclub in einem Statement bekannt.

Bayern-Anhänger trauern um Fan

„Leider kam es während des langen Aufenthalts im Krankenhaus zu einem Infekt, an dessen Folgen Lewy am Dienstag leider von uns gegangen ist“, heißt es in dem Statement.