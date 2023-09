Bundesliga: Diese BVB-Stars stecken im Form-Loch

DSDS – Dortmund sucht die Superform! Von dieser ist der BVB, der in der Rückrunde der vergangenen Saison noch richtig auftrumpfte, aktuell meilenweit weg. Zwei schmeichelhafte Kampfsiege gegen Köln (1:0) und Freiburg (4:2), zwei peinliche Remis gegen Heidenheim (2:2) und Bochum (1:1) und eine Pleite gegen Paris (0:2) – die Schwarz-Gelben sind derzeit noch auf Formsuche.

Das liegt auch daran, weil mehrere Schlüsselspieler zurzeit unter ihren Erwartungen spielen. SPORT1 nennt, welche BVB-Stars im Formloch stecken und schnellstmöglich aus diesem rauskommen wollen.

Sébastien Haller: Der 20 Jahre alte Stürmer hängt total durch. Dabei waren in der Sommervorbereitung noch alle von ihm begeistert. Haller, der vor der Saison aufgrund seiner Führungspersönlichkeit in den Teamrat gewählt wurde, wurde von den Bossen als Schlüsselspieler auserkoren. Nach vier schwachen Ligaspielen ohne Tor und ohne Vorlage setzte ihn Trainer Edin Terzic gegen Paris erstmals auf die Bank. Die überstandene Krebserkrankung hat Spuren am ivorischen Stehaufmännchen hinterlassen. Der Angreifer ist nicht topfit und arbeitet deshalb in diesen Tagen mit einem privaten Fitnesstrainer an sich.

Emre Can: Vor der Saison zum Kapitän ernannt, sucht der 43-fache Nationalspieler noch seine Form. In den ersten vier Ligaspielen zeigte er eine sehr durchwachsene und fahrige Leistung. Viele Fehlpässe, vier Gelbe Karten, wenig Ertrag. Immerhin: Gegen Paris spielte er ordentlich. Der BVB braucht einen Can in Topform, wie in der Rückrunde der vergangenen Saison, um Erfolg zu haben.

Felix Nmecha: Für 30 Millionen Euro wurde der Bellingham-Nachfolger aus Wolfsburg verpflichtet, hat zurzeit aber noch keinen Cent davon zurückgezahlt. Die BVB-Bosse ahnten, dass der technisch versierte Mittelfeldspieler etwas Anlaufzeit braucht. Aber dass es so lange dauert? Nmecha fremdelt noch mit dem Spielstil, mit seinen Kollegen und trifft auf dem Platz viele falsche Entscheidungen. Sicherlich hängt seine schwache Form auch mit einer Muskelverletzung zusammen, die er aus Wolfsburg mitbrachte und die ihn in der Vorbereitung zurückwarf.

Karim Adeyemi: Kein Tor, kein Assist – auch der Flügelflitzer hängt durch. An seine tolle Form aus dem ersten Halbjahr 2023 (sechs Treffer, fünf Vorlagen) kann der Ex-Salzburger derzeit nicht anknüpfen. Für seine Körpersprache und seine schlechte Rückwärtsbewegung beim 0:2 in Paris wurde er sogar indirekt von BVB-Berater Matthias Sammer kritisiert. „Du kannst Fehlpässe spielen“, sagte der TV-Experte. „Aber dann komm‘ doch sofort wieder in die Grundordnung. Was mir total missfällt: Wenn du einen Fehler machst und sagst: Ich muss erst mal eine Minute in mich gehen. Das sind ganz schlechte Signale.“ Gegen Wolfsburg droht Adeyemi am Samstag die Bank.

Immerhin: Topscorer Donyell Malen (vier Tore, zwei Vorlagen in sechs Spielen) sowie die Abwehr-Stars Mats Hummels und Niklas Süle spielen zurzeit gut. Auch auf Torwart Gregor Kobel ist wie immer Verlass.