Bundesliga: Eintracht Frankfurt – Sport-Club Freiburg, 0:0 (0:0)

Auf Tore warteten die Zuschauer der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem Sport-Club Freiburg vergeblich. Am Ende stand es immer noch 0:0. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. In der 65. Minute stellte die Eintracht personell um: Per Doppelwechsel kamen Ansgar Knauff und Jessic Ngankam auf den Platz und ersetzten Buta und Omar Marmoush. Schließlich pfiff Felix Zwayer das Spiel ab und damit waren nach torloser erster Halbzeit auch im zweiten Teil keine Treffer zu bewundern. Die Teams trennten sich am Ende mit einer Nullnummer voneinander.