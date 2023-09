Bundesliga: FC Bayern München – Bayer 04 Leverkusen, 2:2 (1:1)

Die 75.000 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Harry Kane brachte den FCB bereits in der siebten Minute in Front. Wenig später verwandelte Álex Grimaldo einen Freistoß zum 1:1 zugunsten von Bayer (24.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. In Durchgang zwei lief Exequiel Palacios anstelle von Robert Andrich für Leverkusen auf. In der 61. Minute stellten die Bayern personell um: Per Doppelwechsel kamen Noussair Mazraoui und Jamal Musiala auf den Platz und ersetzten Joshua Kimmich und Thomas Müller. Leon Goretzka traf per Linksschuss zur 2:1-Führung für das Heimteam (86.). Die Nachspielzeit lief bereits, als ein Treffer von Palacios zum 2:2 (94.) Bayer 04 Leverkusen vor der Niederlage bewahrte. Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich der FC Bayern München und Leverkusen die Punkte teilten.