Bundesliga: FC Bayern München – VfL Bochum 1848, 7:0 (4:0)

Das Match war erst wenige Momente alt, als vor 75.000 Zuschauern bereits der erste Treffer fiel. Eric Maxim Choupo-Moting war es, der in der vierten Minute zur Stelle war. Harry Kane beförderte das Leder mit einem Rechtsschuss zum 2:0 zugunsten des FC Bayern München über die Linie (13.). Mit dem 3:0 durch Matthijs de Ligt schien die Partie bereits in der 29. Minute mit der Heimmannschaft einen sicheren Sieger zu haben. In der 36. Minute stellte der VfL personell um: Per Doppelwechsel kamen Philipp Hofmann und Noah Loosli auf den Platz und ersetzten Maximilian Wittek und Felix Passlack. In der 38. Minute legte Leroy Sané mit dem linken Fuß zum 4:0 zugunsten des FCB nach. Das überzeugende Auftreten des Spitzenreiters fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Bei Bochum kam zu Beginn der zweiten Hälfte Cristian Gamboa für Anthony Losilla in die Partie. Die Bayern konnten mit dem ersten Durchgang sehr zufrieden sein. Trotzdem gab es Veränderungen beim FC Bayern München. Dayot Upamecano ersetzte de Ligt, der nun schon vorzeitig Feierabend machte. Mit Toren von Kane (54./88.) und Mathys Tel (81.) zeigte der FCB weiterhin klar, wer dieses Spiel beherrschte. Mit dem Schlusspfiff durch Referee Robert Hartmann fuhren die Bayern einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.