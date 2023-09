Bundesliga: FC Bayern München – VfL Bochum 1848 (Samstag, 15:30 Uhr)

Will Bochum den schwachen Saisonstart hinter sich lassen, muss beim FCB gewonnen werden. Zuletzt spielten die Bayern unentschieden – 2:2 gegen Bayer 04 Leverkusen. Das letzte Ligaspiel endete für den VfL Bochum 1848 mit einem Teilerfolg. 1:1 hieß es am Ende gegen Eintracht Frankfurt.

Wer den FC Bayern München besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst vier Gegentreffer kassierte das Heimteam. Der FC Bayern München weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von drei Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor.