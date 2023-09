Bundesliga: Götze fliegt bei Frankfurt-Rückschlag gegen Wolfsburg

Das Warten geht auch nach 329 Tagen weiter: Die Auswärts-Misere von Eintracht Frankfurt in der Bundesliga nimmt einfach kein Ende. Die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller verlor am sechsten Spieltag verdient mit 0:2 (0:1) beim VfL Wolfsburg und bleibt damit im Jahr 2023 auswärts ohne Sieg (sechs Unentschieden, sieben Pleiten).

Toptorjäger Jonas Wind (31./84.) traf doppelt für die Wölfe, bei der Eintracht sah Spielmacher Mario Götze zu allem Überfluss auch noch die Gelb-Rote Karte (59.). Es war seine erste Gelb-Rote Karte in der Bundesliga. Der Weltmeister von 2014 zeigte sich sichtlich angefressen und verließ den Platz wild gestikulierend.

Wolfsburg: Wind einmal mehr in Topform

„Wir wollen den Gegner vor Probleme stellen und das Spiel mit Ball dominieren“, hatte Toppmöller vor der Partie gesagt und auch deshalb Götze anstelle von Niels Nkounkou zurück in die Startelf beordert - doch den Ton gab zunächst Wolfsburg an. Frankfurt brauchte einige Minuten, um sich an die gute Organisation der Hausherren zu gewöhnen, hatte dann aber gleich die beste Gelegenheit der Anfangsphase: Ellyes Skhiri zielte nach einer schönen Kombination aber zu ungenau (21.).