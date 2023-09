Bundesliga heute: 1. FC Köln gegen TSG Hoffenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am 4. Spieltag der Bundesliga-Saison 2023/24 empfängt der 1. FC Köln die TSG Hoffenheim. Die Kölner haben in den letzten 14 Bundesliga-Duellen gegen Hoffenheim nur einen Sieg erzielt und warten zu Hause seit sieben Partien auf einen Sieg gegen die TSG. Hoffenheims Torhüter Oliver Baumann steht vor seinem 300. Bundesliga-Spiel für die TSG und hat in dieser Saison bereits 18 gegnerische Torschüsse abgewehrt - mehr als jeder andere Torhüter an den ersten drei Spieltagen. Köln startete mit einem Punkt aus den ersten drei Spielen in die Saison und ist seit fünf Bundesliga-Partien sieglos.

Die TSG Hoffenheim hingegen startete mit sechs Punkten aus den ersten drei Spielen in die Saison und holte in den letzten fünf Bundesliga-Auswärtspartien nur einen Sieg. Die Kölner erzielten in dieser Saison lediglich zwei Tore und gaben nur acht Schüsse aufs gegnerische Tor ab. Hoffenheim hingegen holte bereits sechs Punkte nach einem Rückstand - Ligahöchstwert und so viele wie in der kompletten vergangenen Saison. Beide Teams haben in den ersten drei Spieltagen die größte und die drittgrößte Laufstrecke absolviert.