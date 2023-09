Bundesliga heute: 1. FC Köln gegen VfB Stuttgart LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am Samstag um 15:30 Uhr stehen sich der 1. FC Köln und der VfB Stuttgart im RheinEnergieStadion gegenüber. Die Stuttgarter haben in den letzten acht Spielen immer mindestens drei Tore erzielt und sind seit drei Bundesliga-Spielen gegen Köln unbesiegt. Der letzte Sieg der Kölner gegen Stuttgart datiert vom 19. Dezember 2021, als Anthony Modeste das entscheidende Tor zum 1:0-Heimsieg erzielte. Serhou Guirassy könnte mit einem Tor im vierten Spiel in Folge mit mindestens zwei Toren den BL-Rekord einstellen.

Die Kölner hingegen haben in dieser Saison erst einen Punkt geholt und sind erstmals seit sieben Bundesliga-Spielen unter Trainer Steffen Baumgart sieglos. In diesen sieben Partien erzielte Köln auch nie mehr als ein Tor. Der VfB Stuttgart hingegen hat mit zwölf Punkten aus fünf Spielen den geteilt zweitbesten Start der Vereinsgeschichte hingelegt und in den letzten sechs Spielen jeweils das erste Tor im Spiel erzielt. Zudem stellten die Schwaben mit 17 Toren in den ersten fünf Partien einen Vereinsrekord auf.

Die Kölner haben in den letzten drei Heimspielen jeweils verloren und in den letzten 14 Spielen mindestens einen Gegentreffer erhalten. Davie Selke, der früher in der Jugend beim VfB Stuttgart aktiv war, erzielte zuletzt sein siebtes Bundesliga-Tor für den 1. FC Köln. Bei den Stuttgartern war Chris Führich in den letzten sieben Bundesliga-Spielen an acht Toren direkt beteiligt und Serhou Guirassy hat in dieser Saison bereits zehn Tore erzielt, was bisher nur Robert Lewandowski gelungen ist. Es bleibt abzuwarten, wer sich in diesem Spiel durchsetzen wird.