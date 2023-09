Bundesliga heute: 1. FC Union Berlin gegen RB Leipzig LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Sonntag um 17:30 Uhr trifft der 1. FC Union Berlin im heimischen Stadion auf RB Leipzig. Die Eisernen konnten die letzten fünf Liga-Duelle mit Leipzig für sich entscheiden und wollen diese Serie fortsetzen. Dabei wird vor allem Kevin Behrens eine wichtige Rolle spielen, der bereits vier seiner sechs Saisontore per Kopf erzielte. Allerdings wird es für Union kein einfaches Spiel, denn Leipzig konnte saisonübergreifend sechs der letzten sieben Bundesliga-Spiele für sich entscheiden und holte in diesem Zeitraum genauso viele Punkte wie der FC Bayern.

RB Leipzig geht als Favorit in das Spiel, auch weil Dani Olmo bereits fünf Pflichtspieltore in dieser Saison erzielen konnte und somit einer der gefährlichsten Spieler im Kader von Leipzig ist. Zudem konnte Leipzig seine letzten beiden Spiele gegen Tabellenführer gewinnen und will diese Serie fortsetzen. Union stand zu Beginn des Spieltags auf Rang eins. Allerdings wird es für Leipzig schwer werden, in Berlin zu gewinnen, denn Union ist seit 24 Heimspielen in der Bundesliga ungeschlagen und hat an den ersten beiden Spieltagen bereits acht Tore erzielt.