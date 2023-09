Bundesliga heute: 1. FC Union Berlin gegen TSG Hoffenheim LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am 23. September um 15:30 Uhr trifft der 1. FC Union Berlin auf die TSG Hoffenheim im Stadion An der Alten Försterei. Die Eisernen haben in den letzten sechs Bundesliga-Duellen gegen die Kraichgauer nur eine Niederlage hinnehmen müssen, aber insgesamt 16 Gegentore kassiert. Robin Gosens hat in seinen ersten vier Bundesliga-Spielen für Union Berlin bereits drei Tore erzielt und kann damit zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte einen solchen Start hinlegen. Die Berliner haben in dieser Saison bereits sieben Kopfballtore erzielt und sind damit Ligaspitze.

Die TSG Hoffenheim hat in den letzten fünf Spielen immer mindestens drei Tore erzielt und gewann zuletzt erstmals seit Februar/März 2022 wieder zwei Bundesliga-Auswärtsspiele in Folge. Die Kraichgauer haben in dieser Saison bereits neun Punkte gesammelt und könnten mit einem Sieg gegen Union Berlin einen Vereinsrekord aufstellen. Maximilian Beier traf in den letzten drei Bundesliga-Spielen und könnte damit seine Trefferserie fortsetzen. Die TSG Hoffenheim hat in den letzten 28 Bundesliga-Spielen nur einmal eine Weiße Weste bewahrt.

Beide Mannschaften haben in den letzten sechs aufeinanderfolgenden Begegnungen mindestens einen Treffer erzielt. Union Berlin hat zuletzt zwei Bundesliga-Spiele in Folge verloren und kassierte im letzten Heimspiel gegen RB Leipzig die erste Heimniederlage seit Februar 2022. Die TSG Hoffenheim hat in den letzten 16 Auswärtsspielen mindestens einen Gegentreffer erhalten und könnte mit einem Sieg gegen Union Berlin einen neuen negativen Vereinsrekord aufstellen. Es wird ein spannendes Spiel erwartet, bei dem beide Mannschaften auf Torejagd gehen werden.

Wird 1. FC Union Berlin gegen TSG Hoffenheim heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird FCU gegen TSG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Union Berlin gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Union Berlin gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

