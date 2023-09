Bundesliga heute: 1. FSV Mainz 05 gegen Bayer 04 Leverkusen LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am Samstag um 15:30 Uhr empfängt der 1. FSV Mainz 05 im heimischen Stadion die Mannschaft von Bayer 04 Leverkusen. Die Werkself konnte in den letzten neun Spielen mindestens drei Tore erzielen und gewann neun der 17 Bundesliga-Gastspiele beim FSV Mainz. Leverkusen hat in den vergangenen fünf Spielen hintereinander die erste Karte des Spiels erhalten und Exequiel Palacios war in den letzten drei Bundesliga-Spielen an mindestens einem Tor direkt beteiligt. In der Vorsaison erzielte er beim 3:0-Sieg gegen Mainz den 1:0-Führungstreffer.

Die Mainzer haben nur eines ihrer letzten fünf Heimspiele gegen Leverkusen gewonnen und in den vergangenen zehn Spielen zumindest einen Gegentreffer von der Werkself erhalten. In den letzten vier Auswärtsspielen von Leverkusen sind mindestens drei Tore gefallen. Der 1. FSV Mainz 05 blieb erst zum dritten Mal in den ersten fünf Bundesliga-Spielen einer Saison sieglos und ist saisonübergreifend seit zehn BL-Spielen sieglos. Leverkusen erlebte mit 13 Punkten nach fünf Bundesliga-Spielen den geteilt besten Saisonstart in der Bundesliga und erzielte bereits 17 Tore in den ersten fünf Spielen.

Die Werkself kommt auf die meisten Großchancen in dieser BL-Saison, während der FSV Mainz auf die zweitwenigsten kommt. Leverkusen schoss bereits fünf Standardtore in dieser Bundesliga-Saison, Ligabestwert zusammen mit dem FC Bayern, während der 1. FSV Mainz noch kein einziges Standard-Tor erzielt hat. Leverkusen hat in den letzten zwei Spielen beide Halbzeiten gewonnen und Victor Boniface gelangen drei Mehrfachpacks in seinen ersten fünf Bundesliga-Spielen. Der FSV Mainz hat in dieser Bundesliga-Saison die meisten Zweikämpfe bestritten und die meisten Foulspiele begangen.

Es wird ein spannendes Spiel erwartet, in dem Leverkusen aufgrund seiner starken Leistungen in der bisherigen Saison als Favorit gilt. Der 1. FSV Mainz 05 wird jedoch alles daran setzen, seine Sieglos-Serie zu beenden und vor heimischem Publikum zu punkten. Die Fans können sich auf ein Spiel mit vielen Toren und Zweikämpfen freuen.

Wird 1. FSV Mainz 05 gegen Bayer 04 Leverkusen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird M05 gegen B04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FSV Mainz 05 gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

