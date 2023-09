Bundesliga heute: 1. FSV Mainz 05 gegen VfB Stuttgart LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Samstag trifft der 1. FSV Mainz 05 im heimischen Stadion auf den VfB Stuttgart. Die Stuttgarter sind seit sechs Bundesliga-Spielen gegen Mainz unbesiegt und konnten in den letzten drei Gastspielen in Mainz zwei Siege einfahren. Chris Führich, der zuletzt gegen Freiburg seinen ersten Bundesliga-Doppelpack erzielte, war in seinen letzten fünf BL-Spielen an sieben Toren direkt beteiligt. Der FSV Mainz 05 hingegen ist saisonübergreifend seit acht Bundesliga-Spielen sieglos und wartet auf einen dringend benötigten Sieg.