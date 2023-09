Bundesliga heute: Bayer 04 Leverkusen gegen 1. FC Heidenheim 1846 LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Sonntag um 15:30 Uhr trifft Bayer 04 Leverkusen auf den 1. FC Heidenheim 1846. Die beiden Mannschaften trafen zuvor erst einmal im Profifußball aufeinander, im Achtelfinale des DFB-Pokals 2018/19, bei dem die Werkself auswärts beim FCH mit 1:2 verlor. Leverkusen verlor nur eins seiner letzten sieben Bundesliga-Debütspiele gegen einen Neuling und wird alles daran setzen, diese Serie fortzusetzen. Tim Kleindienst von Heidenheim gab in dieser Bundesliga-Saison genauso viele Schüsse ab wie Serhou Guirassy und Harry Kane, nur Victor Boniface gab mehr Schüsse ab. Der Bayer-Stürmer schoss in seinen ersten vier BL-Spielen so oft auf das Tor wie noch kein anderer Spieler seit Datenerfassung 2004/05.

Bayer 04 Leverkusen erlebte mit zehn Punkten nach vier Bundesliga-Partien den besten Saisonstart seit 14 Jahren. In der Vorsaison erreichte die Werkself erst am 13. Spieltag eine zweistellige Punktanzahl. Der 1. FC Heidenheim kassierte neun Gegentore in seinen ersten vier BL-Spielen, schoss aber auch acht Tore. In den ersten vier Bundesliga-Spielen des FCH fielen insgesamt 17 Tore, nur bei einem Aufsteiger gab es in der Vereinshistorie mehr Tore in den ersten vier BL-Spielen. Leverkusen schoss 13 Tore in den ersten vier Spielen dieser Bundesliga-Saison und kommt auf einen Expected-Goals-Wert von 9,1. Höher ist er nur beim FC Bayern. Der 1. FC Heidenheim indes ließ schon gegnerische Abschlüsse im Wert von 11,5 Expected-Goals-Against zu, Ligahöchstwert.

Beide Mannschaften schossen bereits vier Tore nach Standard-Situationen, Ligahöchstwert zusammen mit Borussia Dortmund. Auf der Gegenseite kassierten beide auch bereits vier Gegentore nach einem ruhenden Ball, nur Borussia Mönchengladbach mehr. Bayer 04 Leverkusen kommt in dieser Bundesliga-Saison nach dem FC Bayern auf die zweitmeisten hohen Ballgewinne, während der 1. FC Heidenheim zusammen mit dem SV Darmstadt auf die wenigsten kommt. Heidenheims Eren Dinkci erzielte beim 4:2 gegen Werder Bremen seinen ersten Doppelpack und traf in seinen vier BL-Spielen für den FCH bereits häufiger als in seinen 25 BL-Spielen für Bremen. Er überbot seinen Expected-Goals-Wert in dieser BL-Saison um 2,4 Treffer, nur Stuttgarts Serhou Guirassy und Union Berlins Robin Gosens noch deutlicher. Es bleibt abzuwarten, wer sich in diesem spannenden Match durchsetzen wird.

