Bundesliga heute: Eintracht Frankfurt gegen SC Freiburg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am Sonntagabend empfängt Eintracht Frankfurt den SC Freiburg zum 39. Bundesliga-Duell. Die Frankfurter haben in der Vergangenheit gegen die Breisgauer eine starke Bilanz vorzuweisen und holten in 56 Punkten mehr als gegen jeden anderen Verein außer Werder Bremen. Dino Toppmöller, der Trainer der Eintracht, ist noch ungeschlagen und konnte in seinen ersten vier Spielen mit der SGE einen Sieg und drei Unentschieden einfahren. Die Frankfurter sind seit sieben Bundesliga-Spielen ungeschlagen und haben in dieser Saison noch kein Heimspiel verloren.

Der SC Freiburg hingegen hat zuletzt zwei Spiele in Folge verloren und kassierte dabei neun Gegentore. In dieser Saison unterboten die Breisgauer ihren Expected-Goals-Wert am meisten und vergaben bereits zehn Großchancen. Zudem fielen in dieser Saison noch keine Tore in den ersten 30 Minuten bei beiden Mannschaften. Die Frankfurter haben in dieser Saison erst vier Tore erzielt, aber stellen mit drei Gegentoren die beste Defensive der Liga. Junior Dina Ebimbe, der in den letzten fünf Bundesliga-Partien an drei Toren beteiligt war, könnte für die Frankfurter zum entscheidenden Faktor werden.