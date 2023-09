Bundesliga heute: RB Leipzig gegen FC Augsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Samstag um 15:30 Uhr treffen RB Leipzig und der FC Augsburg aufeinander. Die Augsburger haben in der Vergangenheit nur eine von 14 Partien gegen Leipzig gewonnen und konnten auswärts noch nie gegen die Sachsen punkten. Der FCA hat in dieser Saison jedoch bereits sieben Tore erzielt und weist mit 71% die beste Großchancenverwertung aller Teams auf. Zudem ist Ermedin Demirovic in Topform und hat in den ersten drei Spielen jeweils einen Treffer direkt vorbereitet - ein neuer Vereinsrekord.