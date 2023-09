Bundesliga heute: SC Freiburg gegen Borussia Dortmund LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Samstag um 15:30 Uhr trifft der SC Freiburg im heimischen Europa-Park Stadion auf Borussia Dortmund. Die Freiburger haben in den letzten drei Bundesliga-Spielen gegen den BVB jeweils eine Niederlage hinnehmen müssen und dabei insgesamt 13 Gegentore kassiert. Unter Trainer Christian Streich gab es gegen kein anderes Team so viele Niederlagen wie gegen Dortmund. Auch die Statistik spricht für den BVB, der gegen Freiburg eine hohe Siegquote von 65% und einen Punkteschnitt von 2.20 aufweist. Allerdings hat Dortmund in dieser Saison noch nicht überzeugen können und blieb zuletzt in zwei Spielen in Folge ohne Sieg.

Besonders im Fokus steht Dortmunds Stürmer Sébastien Haller, der gegen keinen Verein mehr Bundesliga-Tore als gegen den SC Freiburg erzielt hat. In seinen drei Spielen in dieser Saison konnte er jedoch erst drei Schüsse abgeben, davon nur einen aufs Tor. Die Freiburger hingegen mussten am letzten Spieltag eine bittere 0:5-Niederlage gegen den VfB Stuttgart hinnehmen und wollen nun vor heimischem Publikum wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Mit sechs Punkten aus drei Spielen haben sie einen guten Start in die Saison hingelegt, allerdings unterboten sie ihren Expected-Goals-Wert am deutlichsten in der Liga.

In den letzten 17 Bundesliga-Heimspielen kassierte der SC Freiburg nie mehr als ein Gegentor, allerdings gab es diese Ausnahme ausgerechnet gegen Borussia Dortmund. Die Gäste haben in den letzten sechs Auswärtsspielen nur einen Sieg einfahren können und verspielten in dieser Saison bereits dreimal eine Zwei-Tore-Führung. Dortmunds Torhüter Gregor Kobel hat mit 82% die beste Abwehrquote aller Keeper in dieser Bundesligasaison, während Freiburgs Noah Atubolu nur auf 45% kommt. Es bleibt abzuwarten, ob die Freiburger ihre starke Heimserie fortsetzen können oder ob Dortmund endlich wieder in die Erfolgsspur zurückfindet.

Wird SC Freiburg gegen Borussia Dortmund heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird SCF gegen BVB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky verfolgt werden.

Bundesliga: SC Freiburg gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SC Freiburg gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

