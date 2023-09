Bundesliga heute: SV Darmstadt 98 gegen Borussia Mönchengladbach LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am Sonntagabend um 17:30 Uhr trifft der SV Darmstadt 98 im heimischen Merck-Stadion am Böllenfalltor auf Borussia Mönchengladbach. Die Lilien haben einen schwachen Saisonstart hingelegt und sind das einzige Team, das nach drei Spieltagen noch ohne Punktgewinn dasteht. Auch gegen den kommenden Gegner haben sie in der Vergangenheit nur selten gepunktet. Von insgesamt zehn Pflichtspielen gegen Borussia Mönchengladbach konnten sie nur zwei gewinnen, zuletzt im DFB-Pokal in der Vorsaison. Die Fohlen hingegen haben ebenfalls einen schwachen Start in die Saison erwischt und stehen mit nur einem Punkt auf dem 15. Tabellenplatz. Trainer Gerardo Seoane holte in seinen ersten drei Bundesliga-Spielen mit Borussia Mönchengladbach nur einen Punkt und steht damit in einer Reihe mit Adi Hütter, der in der vor zwei Jahren ebenfalls nur einen Punkt in den ersten drei Spielen holte.