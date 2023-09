Bundesliga heute: SV Werder Bremen gegen 1. FC Köln LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am Samstagabend um 18:30 Uhr trifft SV Werder Bremen auf den 1. FC Köln. Die Kölner haben in den letzten vier Auswärtsspielen weniger als drei Tore kassiert und sind seit vier Duellen ungeschlagen. Werder Bremen hingegen hat mit nur drei Punkten nach vier Spieltagen den schwächsten Saisonstart seit 2017/18 hingelegt. In den vergangenen fünf aufeinanderfolgenden Begegnungen dieser beiden Mannschaften konnten beide Teams zumindest einen Treffer erzielen.

Die Kölner sind saisonübergreifend seit sechs Bundesligaspielen ohne Sieg. Werder Bremen hingegen hat in den letzten sechs Spielen zumindest einen Gegentreffer von Köln erhalten. Die Kölner schlagen in dieser Saison die meisten Flanken aus dem Spiel, haben jedoch die ligaweit schwächste Flankengenauigkeit. Werder Bremen ist besonders nach Kontern anfällig und hat bereits drei Gegentreffer nach ebensolchen kassiert.

Marvin Ducksch hat in den vergangenen beiden Spielen für Werder Bremen getroffen und schoss im Jahr 2023 insgesamt elf Bundesliga-Tore. Die Kölner Steffen Tigges und Linton Maina gelangen beim 7:1-Erfolg gegen Bremen in der vergangenen Saison erstmals drei Torbeteiligungen in einem Bundesliga-Spiel. Werder Bremen hat in den letzten sechs Heimspielen zumindest einen Gegentreffer von Köln erhalten. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften endete mit einem 7:1-Sieg für Köln, der höchste Bundesliga-Sieg des FC seit 1990.