Bundesliga heute: SV Werder Bremen gegen 1. FSV Mainz 05 LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Heute treffen SV Werder Bremen und 1. FSV Mainz 05 in der Bundesliga aufeinander. Die Gäste aus Mainz haben in den letzten vier Auswärtsspielen immer einen Elfmeter bekommen und holten auswärts bei keinem anderen Team so viele Punkte wie bei Werder Bremen. Die Rheinhessen gewannen ihre letzten drei Gastspiele bei den Hanseaten, ohne dabei ein einziges Gegentor zu kassieren. Der Südkoreaner Jae-Sung Lee vom 1. FSV Mainz 05 traf beim letzten Spiel nach einer Serie von 13 torlosen Spielen wieder in der Bundesliga und erzielte bei seinem bisher einzigen Auswärtsspiel in Bremen ein Tor beim 2:0-Sieg der 05er.

SV Werder Bremen hingegen hat in den letzten drei Heimspielen jeweils das erste Tor im Spiel kassiert und gewann nur eines seiner letzten neun Bundesliga-Heimspiele gegen den FSV Mainz 05. Unter den aktuellen BL-Teams hat der SVW nur gegen die Bayern eine längere Niederlagenserie zu Hause als gegen die Rheinhessen. Die Bremer haben in den vergangenen 15 Spielen zumindest einen Gegentreffer kassiert und starteten erstmals seit sieben Jahren mit drei Pflichtspielniederlagen in eine Saison. In der Bundesliga verloren die Bremer erstmals seit der Saison 2019/20 die ersten beiden Partien.

Saisonübergreifend gewann der SV Werder Bremen nur eines seiner letzten 14 Bundesligaspiele und ist das einzige noch torlose Team in der laufenden Bundesligasaison. Kein Team ließ so viele gegnerische Schüsse zu wie der SV Werder Bremen. Auf der anderen Seite musste der 1. FSV Mainz 05 bisher nur 18 gegnerische Abschlüsse hinnehmen, ligaweit nur der FC Bayern München noch weniger. Wer wird in diesem Spiel die Oberhand behalten? Es bleibt spannend bis zum Anpfiff um 15:30 Uhr.

Wird SV Werder Bremen gegen 1. FSV Mainz 05 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird SVW gegen M05 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky verfolgt werden.

