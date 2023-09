Bundesliga heute: TSG Hoffenheim gegen Borussia Dortmund LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am Freitagabend kommt es in der Bundesliga zum Duell zwischen TSG Hoffenheim und Borussia Dortmund. Die Gäste aus Dortmund haben in den letzten Jahren eine beeindruckende Bilanz gegen die TSG vorzuweisen. In fünf der letzten sechs Spiele gegen Hoffenheim holte der BVB 16 von 18 möglichen Punkten. Die TSG kassierte in diesem Zeitraum nur gegen Dortmund fünf Niederlagen. Doch die Hoffenheimer haben in dieser Saison einen starken Start hingelegt und feierten bereits vier Siege in fünf Spielen. Es verspricht also ein spannendes Spiel zu werden.