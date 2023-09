Bundesliga heute: TSG Hoffenheim gegen VfL Wolfsburg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Samstag um 15:30 Uhr treffen TSG Hoffenheim und VfL Wolfsburg aufeinander. Die Gastmannschaft aus Wolfsburg hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Bilanz gegen Hoffenheim aufgebaut und konnte bereits 14 Bundesligaspiele gegen die Kraichgauer gewinnen. Zudem schossen die Wölfe gegen kein anderes Team mehr Tore als gegen Hoffenheim. Doch die TSG hat in den letzten 13 Spielen gegen Wolfsburg immer mindestens ein Tor erzielt und wird sicherlich alles daran setzen, diese Serie fortzusetzen.

Ein weiterer Faktor, der für Hoffenheim sprechen könnte, ist die Tatsache, dass in den letzten vier Heimspielen der TSG immer mindestens drei Tore gefallen sind. Wenn Hoffenheims Top-Stürmer Andrej Kramarić trifft, haben sie zuletzt sogar vier Mal in Folge gewonnen. Allerdings wird es für die Kraichgauer nicht einfach werden, gegen die starke Verteidigung von Wolfsburg zu punkten. Die Wölfe haben in dieser Saison noch kein Gegentor in den ersten 45 Minuten kassiert und sind eine der defensivstärksten Mannschaften der Liga.

Ein weiteres interessantes Duell könnte zwischen den beiden Stürmern Wout Weghorst und Andrej Kramarić stattfinden. Weghorst, der erst kürzlich zu Hoffenheim gewechselt ist, hat in der Vergangenheit für Wolfsburg 59 Bundesligatore erzielt und belegt damit Platz zwei in der Torschützenliste der Niedersachsen. Kramarić hingegen ist einer der besseren Stürmer der Liga und hat bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass er Spiele im Alleingang entscheiden kann. Es bleibt abzuwarten, wer von den beiden heute das bessere Spiel machen wird.

