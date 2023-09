Bundesliga heute: VfB Stuttgart gegen SC Freiburg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Samstag um 15:30 Uhr treffen der VfB Stuttgart und der SC Freiburg aufeinander. Die Stuttgarter haben in den letzten fünf Spielen immer mindestens drei Tore erzielt, was auf eine starke Offensive schließen lässt. Allerdings haben sie auch eine lange Niederlagenserie gegen den SC Freiburg zu verzeichnen, denn sie haben die letzten sechs Spiele gegen die Breisgauer verloren. Für Freiburg hingegen ist es die längste Siegesserie gegen einen Bundesligisten in der Vereinsgeschichte.

In den vergangenen drei Spielen hat Stuttgarts Serhou Guirassy getroffen und könnte auch heute wieder für Torgefahr sorgen. Allerdings hat Vincenzo Grifo in der Vorsaison alle drei Tore des SC Freiburg gegen den VfB Stuttgart erzielt und traf im Rückrunden-Duell sogar doppelt per Elfmeter. Es wird also interessant zu sehen sein, wer in diesem Spiel die Nase vorn hat.

Der VfB Stuttgart hat am 2. Spieltag eine schmerzhafte Niederlage gegen RB Leipzig hinnehmen müssen und wird heute sicherlich alles daran setzen, wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden. Die Schwaben haben unter Trainer Sebastian Hoeneß bisher noch kein Heimspiel verloren und konnten zum Saisonauftakt sogar einen 5:0-Sieg gegen den VfL Bochum einfahren. Der SC Freiburg hingegen hat erst zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte mit zwei Siegen in eine Bundesliga-Saison gestartet und könnte heute sogar die ersten drei Saisonspiele gewinnen. Es bleibt also abzuwarten, wer in diesem Spiel die bessere Tagesform hat und sich am Ende durchsetzen wird.

Wird VfB Stuttgart gegen SC Freiburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird VFB gegen SCF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky verfolgt werden.

Bundesliga: VfB Stuttgart gegen SC Freiburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen.











