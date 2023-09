Bundesliga heute: VfB Stuttgart gegen SV Darmstadt 98 LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am Freitagabend kommt es in der Bundesliga zum Aufeinandertreffen zwischen dem VfB Stuttgart und dem SV Darmstadt 98. Die Stuttgarter sind seit sieben Spielen gegen Aufsteiger sieglos und verloren die letzten beiden Duelle gegen Werder Bremen und Schalke 04. Dennoch startete der VfB sehr stark in die Saison und feierte zuletzt zwei Siege in Folge. Dabei spielte Serhou Guirassy eine entscheidende Rolle, der am vergangenen Spieltag gegen Mainz erstmals dreifach traf und seit seinem Debüt in der Bundesliga im September 2022 bereits 19 Tore erzielt hat. Wenn Guirassy für den VfB trifft, haben sie zuletzt viermal gewonnen.

Der SV Darmstadt 98 hingegen legte mit nur einem Punkt aus den ersten vier Spielen einen mäßigen Saisonstart hin. Zudem kassierten die Lilien mit 13 Gegentoren die meisten aller Bundesligisten bisher und die meisten in der Vereinsgeschichte in den ersten vier Spielen einer Saison. Darmstadt verlor zuletzt wettbewerbsübergreifend fünf Auswärtsspiele in Folge und kassierte in den vergangenen fünf Auswärtsspielen jeweils das erste Tor im Spiel.

In den bisherigen sechs Bundesliga-Duellen mit dem SV Darmstadt 98 blieb der VfB Stuttgart ungeschlagen und trat gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten im Oberhaus so oft an, ohne einmal zu verlieren. Das letzte Pflichtspiel gegen die Lilien verlor der VfB jedoch im Juni 2020 in der 2. Liga mit 1:3. In den letzten sieben Spielen des VfB fielen immer mindestens drei Tore und auch in den letzten 16 erfolgreichen Heimspielen des VfB Stuttgart fielen jeweils mindestens drei Tore. Der VfB hat zudem die beste Offensive der Liga mit 14 Toren in den ersten vier Spielen.

Es bleibt abzuwarten, ob der VfB Stuttgart seine Serie gegen Aufsteiger durchbrechen und weiterhin seine starke Form aufrechterhalten kann oder ob der SV Darmstadt 98 für eine Überraschung sorgen wird. Serhou Guirassy könnte eine wichtige Rolle spielen und wird versuchen, seine Torausbeute weiter zu erhöhen. Anpfiff ist um 20:30 Uhr.

Wird VfB Stuttgart gegen SV Darmstadt 98 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird VFB gegen D98 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

