Bundesliga heute: VfL Bochum 1848 gegen Borussia Mönchengladbach LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am Samstag um 15:30 Uhr treffen der VfL Bochum 1848 und Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga aufeinander. Die Bochumer haben in den letzten vier Begegnungen gegen Gladbach nur einen Sieg erzielt und stehen nun vor einer schwierigen Aufgabe.

Mit 16 Gegentreffern hat der VfL die geteilt schwächste Defensive in dieser Saison und kassierte am vergangenen Spieltag gegen den FC Bayern München eine 0:7-Niederlage. Die Borussia hat in dieser Saison noch keinen Sieg errungen und wartet seit zehn Bundesliga-Gastspielen auf einen Erfolg. Es wird spannend zu sehen sein, ob sie gegen Bochum endlich wieder punkten können.

In den letzten sechs Auswärtsspielen von Borussia Mönchengladbach fielen immer mindestens drei Tore. Auch in den letzten sieben Auswärtsspielen hat die Borussia immer mindestens ein Tor erzielt. Bochum hingegen hat in dieser Saison erst 43 Minuten in Führung gelegen – seltener als alle anderen Teams an den ersten fünf Spieltagen. Die Borussia hingegen schoss im Schnitt die meisten Tore pro Auswärtsspiel und ist das erste Team der Bundesliga-Historie mit mindestens sieben Toren und sieben Gegentoren in den ersten zwei Gastspielen einer Saison.

Der VfL Bochum ist seit fünf Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen und hat in den letzten acht Spielen gegen Gladbach immer mindestens einen Gegentreffer erhalten. Borussia Mönchengladbach hingegen hat saisonübergreifend nur eines seiner vergangenen 21 Bundesliga-Auswärtsspiele gewonnen und wartet seit elf Gastspielen auf einen Sieg. Beide Teams sind in dieser Saison noch sieglos und stehen unter Druck, endlich Punkte zu sammeln. Es wird ein spannendes Spiel erwartet, bei dem es für beide Mannschaften um viel geht.

Wird VfL Bochum 1848 gegen Borussia Mönchengladbach heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird BOC gegen BMG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: VfL Bochum 1848 gegen Borussia Mönchengladbach im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfL Bochum 1848 gegen Borussia Mönchengladbach im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

----