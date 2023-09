Bundesliga heute: VfL Bochum gegen Eintracht Frankfurt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Samstagabend um 18:30 Uhr trifft der VfL Bochum auf Eintracht Frankfurt. Der VfL blieb in der letzten Saison erstmals seit 2007/08 in einer gesamten Spielzeit gegen Frankfurt ungeschlagen. Dino Toppmöller, der Trainer von Eintracht Frankfurt, blieb in seinen ersten sechs Pflichtspielen als Trainer der Adler ungeschlagen. Toppmöller spielte selbst 2001/02 für Bochum und stieg mit dem VfL in die Bundesliga auf.

Der VfL Bochum hat gegen kein anderes Team in der Bundesliga so viele Siege wie gegen Eintracht Frankfurt gefeiert. In Bochum fällt die Bilanz mit 20 VfL-Siegen bei nur vier Erfolgen der Frankfurter noch deutlicher aus. Die Bochumer blieben wie bereits in der Vorsaison an den ersten drei Bundesliga-Spieltagen sieglos. Eintracht Frankfurt hingegen ist saisonübergreifend seit sechs Bundesligaspielen ungeschlagen. Die Adler warten jedoch seit zwölf Bundesligaspielen auf einen Sieg in der Fremde und sind das einzige Team ohne Auswärtssieg im Jahr 2023.

Der VfL Bochum traf in jedem seiner letzten sieben Bundesliga-Heimspiele, was die längste Trefferserie des VfL seit dem Wiederaufstieg 2021 ist. Eintracht Frankfurt hingegen wartet seit 21 Bundesliga-Auswärtsspielen auf eine Weiße Weste. Die SGE erzielte zwei ihrer drei Saisontore nach der 86. Minute und glich damit in Mainz und gegen Köln spät zum 1:1-Endstand aus. Bochums Takuma Asano erzielte am vergangenen Bundesliga-Spieltag beim 2:2 beim FC Augsburg seinen zweiten Doppelpack in der BL. In seinem letzten BL-Spiel gegen Frankfurt erzielte Asano den einzigen Treffer des VfL bei einem 1:1.

Wird VfL Bochum gegen Eintracht Frankfurt heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird BOC gegen SGE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky verfolgt werden.

Bundesliga: VfL Bochum gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfL Bochum gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

