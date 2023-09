Bundesliga heute: VfL Wolfsburg gegen 1. FC Union Berlin LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Die Wölfe haben in dieser Saison nur ein Heimspiel verloren und wollen ihre starke Heimbilanz gegen Union Berlin fortsetzen. Die Eisernen haben nach drei Spielen sechs Punkte auf dem Konto und könnten erstmals in ihrer Vereinsgeschichte die ersten beiden Auswärtsspiele einer Bundesliga-Saison gewinnen. Allerdings hat Union Berlin in dieser Saison bereits zwei Platzverweise kassiert und muss sich in Wolfsburg disziplinierter zeigen.

Wolfsburgs Jonas Wind ist derzeit in Topform und war an jedem der fünf Bundesliga-Saisontore seines Teams direkt beteiligt. Er wird auch gegen Union Berlin eine wichtige Rolle spielen. Die Eisernen haben in dieser Saison bereits drei Standard-Tore erzielt, was Ligaspitze ist. Es wird also spannend zu sehen sein, ob Wolfsburgs starke Defensive auch gegen die gefährlichen Standards von Union Berlin bestehen kann.