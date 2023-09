Bundesliga heute: VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am Samstag um 15:30 Uhr trifft der VfL Wolfsburg im heimischen Stadion auf Eintracht Frankfurt. Die Wölfe haben in den letzten fünf Heimspielen immer mindestens ein Tor in der ersten Halbzeit erzielt und sind gegen kein anderes Team im Profifußball öfter als gegen die Frankfurter als Sieger vom Platz gegangen. In den letzten 21 Pflichtspielen gegen die Hessen hat Wolfsburg immer getroffen, was einen Klubrekord darstellt. Omar Marmoush, der im Sommer von Wolfsburg nach Frankfurt wechselte, ist bei der SGE in dieser Saison der Spieler mit den meisten Abschlüssen, Expected Goals, Strafraumaktionen und geteilten meisten Toren.

Eintracht Frankfurt ist eines von nur vier ungeschlagenen Teams in dieser Bundesliga-Saison und hat die längste Serie ohne Niederlage zum Saisonstart seit 2012/13. Allerdings hat die Eintracht auch viermal in den ersten fünf BL-Partien nur einen Punkt geholt. In den letzten zehn Spielen zwischen Wolfsburg und Frankfurt gab es immer mindestens vier Karten. Die Hessen sind seit 13 Bundesliga-Auswärtsspielen sieglos und warten seit 22 BL-Gastspielen auf eine Weiße Weste. Die SGE hat nur eines ihrer letzten fünf Bundesliga-Spiele gewonnen und erzielte neben Mainz 05 als einziges Team noch kein Standardtor in dieser Saison.

Der VfL Wolfsburg hat erstmals seit 2021/22 seine ersten beiden Heimspiele einer Bundesliga-Saison gewonnen und könnte mit einem Sieg gegen Frankfurt zum dritten Mal in Folge vor heimischem Publikum gewinnen. Die Wölfe haben in den letzten sechs Heimspielen gegen Frankfurt immer mindestens ein Gegentor kassiert und sind als einziger Bundesligist noch ohne Gegentor nach ruhendem Ball. Trotzdem hat Wolfsburg doppelt so viele Gegentore kassiert wie Frankfurt, deren Schlussmann Kevin Trapp die beste Abwehrquote aller BL-Keeper aufweist. Dino Toppmöller, der Trainer von Eintracht Frankfurt, hat in seinen ersten neun Pflichtspielen als Trainer der SGE noch keine Niederlage hinnehmen müssen und könnte mit einem Unentschieden oder einem Sieg gegen Wolfsburg diese Serie fortsetzen.

Wird VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird WOB gegen SGE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

