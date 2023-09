Bundesliga: Joker sticht doppelt! Stuttgarts Höhenflug hält an - Köln-Krise spitzt sich zu

Der bisherige Toptorjäger Serhou Guirassy blieb dabei erstmals in dieser Saison ohne Treffer, dafür glänzte Stuttgarts Joker Deniz Undav und erzielte die entscheidenden Tore in der 68. und 88. Minute.

Ausgeglichene erste Halbzeit ohne Tore

In der ersten Hälfte starteten die Kölner stärker in das Spiel und kamen in den ersten fünf Minuten zu mehreren kleinen Chancen, Stuttgart war unter Druck. Bei einem Eckball fand Chris Führich Guirassy, der das Leder jedoch nur an die Latte köpfen konnte (7.). Über weite Strecken blieb der gefährliche Stürmer jedoch unauffällig, seine Gegenspieler in der Kölner Innenverteidigung, Timo Hübers und Jeff Chabot, meldeten ihn ab.