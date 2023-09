Bundesliga: „Kimmich ist der Chef von Bayern“ - Die PK vor dem Topspiel im TICKER zum Nachlesen

Alonso gab an, zum Topspiel am morgigen Freitag fest mit einem Einsatz von Bayern Joshua Kimmich zu rechnen, den er noch aus gemeinsamer Zeit beim Rekordmeister kennt. Weiter betonte er dabei auch die Wichtigkeit und Qualität von Kimmich, der für ihn der „Chef“ auf dem Platz sei.

+++ Alonso erwartet Kimmich-Einsatz +++

Sie haben einige Möglichkeiten. Auch Laimer kann in der Mitte spielen, wie auch Mazraoui mit Marokko oder de Ligt in den letzten Minuten gegen Gladbach. Aber wir erwarten, dass er morgen spielt.

+++ Alonso über Bayern-Dominanz +++

Für alle anderen Mannschaften der Bundesliga ist es schwierig. Letztes Jahr war es mit Dortmund sehr eng, aber normal sind sie immer Favorit. Aber es ist nur ein Spiel. Ich denke nicht an den Mai, sondern an morgen. Aber natürlich wird es sehr schwierig.

+++ Alonso über besondere Vorbereitung +++

Ich probiere so zu helfen, wie sonst immer. Es ist nicht Besonderes. Natürlich kennen wir das Stadion und das ist schön. Wir haben uns vorbereitet und ich werde ihnen aber so wie immer helfen.

+++ Spielen Palacios und Kossounou? +++

+++ Alonso über Andrichs Unmut über ausbleibende Spielzeit +++

+++ Alonso über Adli-Rückkehr+++

+++ Alonso über Zeit bei Bayern +++

Drei Jahre in München zu spielen war eine große Ehre für mich. Es waren meine letzten drei Jahre, in denen ich viel gelernt habe. Es war auch ein bisschen eine Vorbereitung auf meine Zukunft, jetzt Bundesliga-Trainer zu sein. So habe ich das Land, die Sprache, die Liga und den Rhythmus kennengelernt. Das war sehr wichtig für mich.

+++ Alonso: Kimmich ist der Chef von Bayern +++

Ich kenne ihn sehr sehr gut. Als er aus Leipzig kam, waren wir von dem ersten Tag an zusammen. Er war ein junger Spieler aber es war schon klar, dass er eine große Zukunft hat und jetzt ist er der Chef von Bayern. Er hat sich sehr entwickelt, auch mental. Mal schauen was passiert, aber normalerweise ist er auf dem Platz.

+++ Bayern klarer Favorit für Alonso +++

+++ Alonso über Duell gegen Ex-Klub und Tabellenkonstellation +++

+++ PK geht los +++

+++ Herzlich willkommen +++

+++ Palacios wackelt für Bayern-Kracher +++

Für Palacios, der noch am Dienstagabend um 22 Uhr mit der Albiceleste in der WM-Qualifikation gegen Bolivien spielt, steht ein Einsatz gegen Bayern in den Sternen. Trotz gesonderter Chartermaschine kommt er erst am Donnerstag zurück nach Frankfurt, von wo aus er nach Leverkusen reist, ehe er am Freitagmorgen bereits wieder nach München in den Flieger steigt. Eine optimale Spielvorbereitung sieht anders aus.