Bundesliga: Leverkusen knackt Vereinsrekord!

Sie sind einfach nicht zu stoppen, Bayer 04 Leverkusen hat am Samstagnachmittag mit 3:0 (1:0) beim 1. FSV Mainz 05 gewonnen und feiert den besten Saisonstart in der Vereinsgeschichte. Die Mainzer rutschen immer tiefer in die Krise und bilden weiterhin das Tabellenschlusslicht.