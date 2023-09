Bundesliga: RB Leipzig – FC Bayern München, 2:2 (2:0)

Loïs Openda brachte den FCB in der 20. Minute per Linksschuss ins Hintertreffen. Der Treffer von Castello Lukeba ließ nach 26 Minuten die 47.069 Zuschauer neuerlich jubeln und vergrößerte den Vorsprung von RB. Mit der Führung für das Heimteam ging es in die Halbzeitpause. In der Halbzeit nahmen die Bayern gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Raphaël Guerreiro und Mathys Tel für Leon Goretzka und Kingsley Coman auf dem Platz. Durch einen von Harry Kane verwandelten Elfmeter gelang den Gästen in der 57. Minute der 1:2-Anschlusstreffer. In der 70. Minute gelang dem FC Bayern München, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Leroy Sané. Wenig später kamen Christoph Baumgartner und Benjamin Šeško per Doppelwechsel für Emil Forsberg und Yussuf Poulsen auf Seiten von Leipzig ins Match (72.). Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. RB Leipzig und der FCB spielten unentschieden.