Bundesliga: Rekordsieg! Bayern feiert Wiesn-Party

Der FC Bayern zeigt sich schon einen Tag vor dem traditionellen Oktoberfest-Besuch in Feierlaune. Das Team von Thomas Tuchel feierte gegen den VfL Bochum einen Kantersieg, schickte den Revierklub mit 7:0 (4:0) nach Hause und übernahm zumindest mit Sonntag die Tabellenführung in der Bundesliga . Es war der höchste Bundesliga-Heimsieg der Klubgeschichte während des Oktoberfestes.

Eric Maxim Choupo-Moting, der erstmals in dieser Bundesliga-Saison von Anfang an ran durfte, eröffnete den Torreigen in der 4. Minute. Harry Kane (13.), Matthijs de Ligt (29.) und Leroy Sané machten quasi noch im ersten Durchgang alles klar. Der zweite Treffer von Kane per Handelfmeter (54.), mit dem der Stürmer einen neuen Klubrekord aufstellte, sorgte für endgültige Klarheit für die Münchner, die in der zweiten Hälfte mindestens einen Gang zurückschalteten. Auch der eingewechselte Tel traf nach Einwechslung erneut (81.). Mit seinem dritten Treffer setzte Kane in der 88. Minute den Schlusspunkt.